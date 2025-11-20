Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 08:56:00
Tehlikeli cezaevinde peş peşe ölümler: Verem can aldı

Ekvador’un en kalabalık ve en tehlikeli cezaevi olarak bilinen Litoral Cezaevi’nde 10 mahkumun verem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Özgürlüğü Kısıtlanmış Yetişkinler ve Suça Sürüklenen Ergenlere Yönelik Ulusal Kapsamlı Hizmet Kurumu (SNAI), 10 mahkumun veremden öldüğünü doğruladı.

SNAI, yaşamını yitiren mahkumların kronik rahatsızlıkları bulunduğunu ve cenazelerin yasal otopsi işlemleri için Adli Tıp Merkezi’ne gönderildiğini duyurdu.

Ölüm nedeninin kesinleştirilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ülkedeki cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşma sonucu gerçekleşmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler de kamuoyunda yer buluyor.

Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 10 Kasım'da 31 mahkumun cansız bedeni bulunmuştu.

