Tel Aviv’deki Norveç büyükelçisinin evine el bombası atıldı

Noveç Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığına göre Norveç’in Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvaag’ın evinde bir patlama yaşandı. Saldırıyı kınayan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, evin bahçesine el bombası atıldığını söyledi.
Bakanlık, büyükelçilikle iletişim kurulduğunu belirtti ve “Büyükelçilikle iletişime geçtik. Büyükelçiliğe mensup hiçbir personel yaralanmadı” açıklamasını yaptı. Patlamanın nedeni belirtilmedi.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Salvaag’la kısa süre önce görüştüğünü söyledi, Büyükelçi’nin evine el bombası atıldığını belirlediklerini söyledi.
Saar, “Tehlikeli bir suç” diyerek eylemi kınadı. Norveç’in Tel Aviv Büyükelçiliği İran-İsrail savaşı nedeniyle pazartesi gününden beri kapalıydı.