Tel Aviv–Washington hattında perde arkası görüşmeler: 10 yıllık plan masada

İsrail’in ABD ile askeri ilişkilerini yeniden tanımlamaya hazırlandığı bir dönemde gelen bu haber, Washington–Tel Aviv hattında sessiz ama stratejik bir kırılmaya işaret ediyor.

Gazze savaşı sonrası bölgesel dengelerin hızla değiştiği, ABD’de dış yardım tartışmalarının yeniden alevlendiği ve Trump yönetiminin 'önce Amerika' çizgisini sertleştirdiği bir atmosferde, İsrail’in nakit yardımından ziyade 'uzun vadeli güvenlik ortaklığına' yönelmesi, Ortadoğu’nun geleceği bakımından da dikkatle izleniyor.

FİNANSAL YARDIM YERİNE SAVUNMA ORTAKLIĞI

Financial Times'ta yer alan konuya ilişkin haberde, İsrailli yetkililerin ABD’den sağlanan askeri desteğin sürmesini hedeflediği, ancak uzun vadede doğrudan 'mali yardımlara bağımlılığın azaltılmasının' amaçlandığı ifade edildi. Görüşmelerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı’nın eski mali danışmanı Gil Pinhas, gazeteye yaptığı açıklamada, İsrail’in yaklaşımının net olduğunu belirterek, “Bu bağlamda ortaklık, paranın kendisinden daha önemli. Parayla ölçülemeyecek birçok unsur var; meseleye daha geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor” dedi.

Pinhas, İsrail’in yılda yaklaşık 3,3 milyar dolar tutarında olan ve ABD silahlarının satın alınmasında kullanılan doğrudan askeri yardımı, mevcut mutabakatın kademeli olarak azaltılabilecek unsurlarından biri olarak gördüğünü kaydetti.

38 MİLYAR DOLARLIK PROJE SONA YAKLAŞIYOR

ABD ve İsrail, 2016 yılında imzalanan ve Eylül 2028’de sona erecek 10 yıllık bir Mutabakat Muhtırası kapsamında, toplam 38 milyar dolarlık askeri yardım konusunda anlaşmıştı. Bu tutarın 33 milyar doları askeri teçhizat alımlarına yönelik hibelerden, 5 milyar doları ise füze savunma sistemlerinden oluşuyor.

Bu ayın başlarında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, önümüzdeki on yıl içinde İsrail’in ABD askeri yardımına olan bağımlılığını kademeli olarak azaltmayı umduğunu açıklamıştı.