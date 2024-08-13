Tel Aviv'e saldırı düzenlendi: Kassam Tugayları iki roketle şehri hedef aldı!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:36

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:36

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, salı günü Tel Aviv kentini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını açıkladı.

İsrail medyası, Tel Aviv'de patlamaların duyulduğunu ancak herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

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