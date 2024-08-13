Tel Aviv'e saldırı düzenlendi: Kassam Tugayları iki roketle şehri hedef aldı!

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Tel Aviv'e iki adet "M90" roketiyle saldırı düzenledi. İsrail medyası patlamaları doğrularken, şehrin herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:36
Tel Aviv'e saldırı düzenlendi: Kassam Tugayları iki roketle şehri hedef aldı!
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Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, salı günü Tel Aviv kentini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını açıkladı.

İsrail medyası, Tel Aviv'de patlamaların duyulduğunu ancak herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

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