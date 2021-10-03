Terör örgütü IŞİD’in ‘sesine’ ABD’de yargılama kararı

03 Ekim 2021 Pazar, 10:31

Suudi Arabistan doğumlu 38 yaşındaki Kanada vatandaşı Muhammed Halife'nin, ABD'de tutuklandığı ve terör örgütü IŞİD’e yardım suçundan hakkında dava açıldığı belirtildi.

ABD'li savcı, yargılanmasına onay verilen terör örgütü IŞİD üyesinin 'şiddetin arkasındaki ses' olduğunu söyledi. Savcı, Halife'nin toplamda 15 propaganda videosunun anlatıcısı olduğunu belirtti.

Halife'nin, örgütün 2014 ve 2017 tarihli, 'Savaşın Alevleri' isimli şiddeti öven iki videodaki sesin de sahibi olduğu aktarıldı.