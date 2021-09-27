27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:47

İki Türk askerinin yakılma görüntüsünü çektiren ve servis eden terörö örgütü IŞİD’in “Medya bakanı” Ömer Yetek, Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusunda 316 IŞİD’li hakkında bilgi verdi. Yetek, IŞİD’li Fatih Kağan Çiftçi hakkında verdiği bilgi, ifade tutanağına, “Kendisini özel kuvvetlerden emekli bir asker olduğunu biliyorum” diye yansıdı. Yetek, Ebu Hasan kod isimli IŞİD’li hakkında da “Bu şahıs örgüte katılmadan önce Türkiye’de trafik polisliği yaptığını biliyorum. Ben kendisini 2017 yılında Meyadin’de gördüm” dedi.

IŞİD’in öldürdüğü Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakılma anının görüntülerini çektiren ve servis eden IŞİD’in “medya bakanı” Ömer Yetek’in Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde (TEM) 2018 yılında verdiği ifadesinde yeni bir detay ortaya çıktı.

GAZİANTEP’TEKİ ‘ASKERİ’ YAPILANMAYI ANLATTI: “İNTİHAR EYLEMCİLERİ VAR”

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre TEM polisleri, Yetek’e, nerede oldukları bilinmeyen 316 firari IŞİD’linin akıbetini sordu. Yetek, 316 IŞİD’liden tanıdıklarına ilişkin bilgiler verdi. Yetek, Ebu Hasan hakkında, “Ben bu şahsı Ebu Hasan (K) olarak biliyorum. Gerçek ismini bilmiyorum. Kendisinin Fursanül Hilafe Ketibesinde eğitmenlik yaptığını biliyorum. Bu şahıs örgüte katılmadan önce Türkiye’de trafik polisliği yaptığını biliyorum. Ben kendisini 2017 yılında Meyadin’de gördüm” dedi.

Yetek, ifadesinde, Ebu Hasan’ın da dahil olduğu Fursanül Hilafe Ketibesi hakkında şu iddiaları sıraladı:

“Antep cemaatinin hemen hepsi bu ketibe (Arapça askeri bölük anlamına geliyor) içerisinde yer alıyordu. Bu ketibenin kurulmasındaki amaç, Türkiye’de yapılacak olan istişhad (intihar) ve ingimasi eylemlerinin eylemcilerini yetiştirmekti. Bu ketibe ilk kurulduğunda emiri, Gaziantep cemaati sorumlularından Abdul Muin (kod isimli), Cengiz Dayan’dı. Bu şahıs Türkiye’de görevlendirildikten sonra ketibenin başına emir olarak Ebu Yasir (kod isim) getirildi. Ebu Yasir kuzey Halep’te ölünce emir olarak ketibenin başına Ebu Haris getirildi. Ebu Haris’den sonra da ketibe dağıtıldı.”

Yetek, Fursanül Hilafe Ketibesi’nin sorumlusu Gaziantepli Cengiz Dayan hakkında, “Abdul Muin (K) olarak tanıyorum. Açık kimliğinin Muhammet Cengiz Dayan olduğunu burada sizlerden öğrendim” diyerek Dayan’ın kod ismini açıkladı.

“ÖZEL KUVVETLER’DEN EMEKLİ ASKER”

Yetek’in, "Fatih Kağan Çiftçi" adlı IŞİD üyesi hakkında verdiği bilgi ise emniyet tutanağına şöyle yansıdı:

“Bu şahsı ben Fatih olarak tanırım. Açık kimliğinin Fatih Kağan Çiftçi olduğunu burada sizlerden öğrendim. Kendisini özel kuvvetlerden emekli bir asker olduğunu biliyorum. Kendisi ile ilgili bir ifademde detaylı bilgi vermiştim. Kendisini en son 2017 yılında Meyadin’de gördüm.”

Yetek, Özhan Çeçen isimli IŞİD’li hakkında ise “Kendisi benim cemaatimdendi. İfademde de belirttiğim eylem yapma potansiyeli yüksek şahıslardandır. Akıbeti hakkında bilgim yoktur” dedi.

“ÖRGÜTÜN TÜRKİYE’DE HASTANE İŞLERİNİ YAPARDI”

Yetek, Abdulhakem Mısri kod isimli IŞİD’liye ilişkin, “Kendisinin örgütün Türkiye’de hastane işlerini yaptığını biliyorum” diye konuştu. Yetek, Ebu Suheyb kod isimli IŞİD’li hakkında ise “Örgüt içerisinde Türkiye’deki hastaları tedavi ettirme görevindeydi” diye bilgi verdi.

Yetek’in hakkında bilgi verdiği isimler arasında, Türkiye-Suriye sınırında IŞİD’lilerin giriş ve çıkışını organize eden İlhami Balı da yer aldı. Yetek, Balı hakkında, “Bu şahsı Ebu Bekir (K) İlhami Balı olarak tanıyorum. Kendisi IŞİD terör örgütüne benden önce 2013 yılında katılanlardandır. Bu şahıs, örgütün Türkiye üzerinden sınır geçiş sorumlusudur. Hicret ofisinde görev yapar. Ben kendisi ile ilgili ifademde detaylı bilgi verdim” dedi.

Yetek, iki Türk askerinin yakıldığı görüntüde yer alan Ebu Ubeyde kod isimli İlyas Aydın’ı en son 2017 yılında gördüğünü ve Aydın’ın IŞİD’den kaçmaya çalıştığını söyledi. Aydın’ın YPG’nin elinde olduğu öne sürülüyor.