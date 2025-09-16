‘Tinder Avcısı’ Simon Leviev Gürcistan’da tutuklandı

Netflix’in 2022’de yayınlanan ve büyük ses getiren belgeseli The Tinder Swindler’a (Tinder Avcısı) konu olan İsrailli dolandırıcı Simon Leviev, Gürcistan’ın Batum kentinde tutuklandı. Yetkililer, Leviev’in Batum Havalimanı’na geldikten sonra Interpol’ün talebi üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

34 yaşındaki Leviev, Tinder üzerinden kendisini zengin bir elmas imparatorluğunun varisi olarak tanıtarak birçok kadını milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor. Belgeselde, özel jetler ve lüks tatillerle kadınların güvenini kazandığı, ardından “düşmanlarından kaçıyor” bahanesiyle büyük miktarlarda para istediği anlatılmıştı.

Leviev’in geçmişte de sabıkası bulunuyor. 2019 yılında dört ayrı dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak yalnızca 5 ay cezaevinde kalmıştı. O dönemde avukatı, Leviev’in serbestçe dünyayı gezdiğini söylemişti.

Belgeselde mağdurların hikayeleri de yer almış, Cecilie Fjellhøy adlı kadın Leviev’e ilişkileri boyunca 270 bin dolar verdiğini açıklamıştı. Leviev ise tüm suçlamaları reddederek kimseye fiziksel ya da duygusal zarar vermediğini iddia etmişti. Ancak eski kız arkadaşı Kate Konlin, Leviev’in kendisine hem duygusal hem de fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

The Tinder Swindler, 2022 yılında Netflix’te 90 ülkede en çok izlenen belgesel olmuştu.

“TİNDER AVCISI” SİMON LEVİEV KİMDİR?

Netflix’in çok konuşulan belgeseli The Tinder Swindler ile adını tüm dünyaya duyuran “Tinder Avcısı” Simon Leviev’in gerçek kimliği ortaya çıktı.

Asıl adı Shimon Yehuda Hayut olan Leviev, 27 Eylül 1990’da İsrail’in Bnei Brak kentinde doğdu. Ancak kendisini “Simon Leviev” adıyla tanıtarak ünlü bir elmas imparatorunun varisi gibi gösterdi.

Leviev, Tinder üzerinden tanıştığı kadınlara lüks yaşam tarzı sergileyerek güven kazandı. Özel jetler, pahalı oteller ve gösterişli hediyelerle kendisini varlıklı bir iş insanı gibi tanıtan Leviev, daha sonra kadınlardan acil durum bahanesiyle yüklü miktarlarda para talep etti. Dolandırıcılık yöntemi, bir kadından elde ettiği parayı başka bir kadını etkilemek için kullanmaya dayanıyordu.

Bu yöntemle milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Leviev, birçok ülkede soruşturma geçirdi. Finlandiya’da dolandırıcılıktan hüküm giydi, 2019’da ise İsrail’de sahtecilik ve kimlik hırsızlığı suçlarından 15 ay hapse mahkûm edildi. Ancak pandemi nedeniyle yalnızca beş ay cezaevinde kaldı.

Olayların ortaya çıkmasının ardından Tinder, Leviev’in tüm hesaplarını kapatarak platformdan yasakladı. Belgeselde söz alan mağdurlar, büyük borçlara sürüklendiklerini ve ciddi psikolojik zararlar gördüklerini dile getirdi.

Simon Leviev’in adı hâlâ birçok ülkede devam eden soruşturmalarla anılıyor. Uzmanlar, olayın çevrimiçi flört uygulamalarında yaşanabilecek risklere dikkat çektiğini ve kullanıcıların daha temkinli olmaları gerektiğini vurguluyor.