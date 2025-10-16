Titan faciasının nihai raporu açıklandı: 'Mühendislik hataları ve yetersiz testler ölüm getirdi'

Titanik’in enkazına turistik dalış yapmak üzere Haziran 2023’te Kuzey Atlantik’e inen ve patlayarak içindeki 5 kişinin ölümüne yol açan Titan denizaltısı ile ilgili nihai rapor yayımlandı. Amerikan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından açıklanan rapor, facianın temel nedeninin ciddi mühendislik hataları olduğunu ortaya koydu.

Raporda, Titan’ın yapısal sorunlarına dikkat çekilerek aracın tasarımında kullanılan karbon fiber kompozit basınç kabının “anomali barındırdığı” ve gerekli dayanıklılık ile mukavemet standartlarını karşılamadığı belirtildi. CNN International’ın aktardığı bilgilere göre, bu malzeme seçimindeki riskler yeterince değerlendirilmedi.

YETERLİ TEST YAPILMADI, RİSKLER BİLİNMİYORDU

NTSB’nin raporunda, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin Titan üzerinde yeterli testleri gerçekleştirmediği, aracın gerçek dayanıklılık sınırlarını bilmeden operasyonlar düzenlediği vurgulandı. Şirketin acil durum prosedürlerinde uluslararası standartları izlemesi halinde, Titan’ın daha erken tespit edilebileceği belirtildi. Her ne kadar bu durum mürettebatı kurtarmasa da, arama-kurtarma sürecinde ciddi zaman ve kaynak tasarrufu sağlanabileceği ifade edildi.

Dünya çapında yankı uyandıran trajedi

Titan’da hayatını kaybedenler şunlardı:

Stockton Rush (OceanGate CEO’su)

Paul-Henri Nargeolet (Fransız denizaltı kâşifi)

Hamish Harding (İngiliz milyarder kâşif)

Şehzade Davud (Pakistanlı iş insanı)

Süleyman Davud (Davud’un oğlu)

Son sefer ve kayboluş süreci

Titan denizaltısı, 2021’den itibaren Titanik’in enkazına ticari dalışlar gerçekleştiriyordu. 18 Haziran 2023 sabahı yaptığı son seferde, suya indikten yaklaşık iki saat sonra destek gemisiyle iletişimi kesti. Aynı gün içinde gecikme bildirimi yapılınca Newfoundland açıklarına gemiler, uçaklar ve sonar ekipmanları gönderildi.

GÜNLER SÜREN ARAMA SONUÇSUZ KALDI

Kanada kıyıları açıklarında yürütülen uluslararası arama-kurtarma operasyonu günlerce sürdü. Dünya kamuoyunun dikkatini çeken çalışmalara rağmen, birkaç gün sonra hiçbir kurtulan olmadığı anlaşıldı.

Facianın ardından Sahil Güvenlik ve diğer kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. NTSB’nin yayımladığı bu nihai rapor, Titan felaketinin insan hatası, ihmalkârlık ve mühendislik eksikleriyle önlenebilir bir trajedi olduğunu ortaya koydu.