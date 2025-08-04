Tokyo'da son 1 buçuk ayda 56 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaz başından bu yana etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

Tokyo Adli Tıp Kurumu'nun ön verilerine göre, 16 Haziran ile 31 Temmuz arasında geçen 1,5 aylık sürede Tokyo'nun 23 bölgesinde yaşayan 56 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

En fazla ölümün 26 kişi ile 70 ve üzeri yaşlarda görüldüğü belirtilirken, 80'li yaşlardaki 16 kişinin, 60'lı yaşlardaki 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca, ölen 56 kişiden 54'ünün evdeyken hayatını kaybettiği ve bunlardan 38'inin evinde klima bulunmasına rağmen kullanmadığı tespit edildi.

Ölen 11 kişinin de klima kullanmasına rağmen hayatını kaybettiği kaydedilirken, 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı aktarıldı.

Ev içi sıcaklık değerlerinin 30 dereceyi aşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, sıcak çarpmasından korunmak için bol su tüketme ve klima kullanma tavsiyesinde bulundu.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN SICAK GÜN YAŞANMIŞTI

Japonya'nın geniş kesimlerinde haziran ayı başından bu yana etki gösteren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemişti.