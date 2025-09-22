Tom Barrack: Ortadoğu’da barış bir illüzyon

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda, Lübnan’ın İsrail ile sınır gerilimi konusunda “gerçek bir adım atmadığını” söyledi.

Barrack, İsrail’in işgal altında tuttuğu beş noktadan çekilmeyeceğini belirterek, “Netanyahu, İsrail tehdit altında hissederse sınır ya da kırmızı çizgileri umursamaz” dedi.

Barrack, Hizbullah’ın son dönemde kimliği belirsiz kaynaklardan aylık 60 milyon dolar aldığına dair iddialarda bulunarak, örgütün yeniden yapılanma sürecinde olduğunu öne sürdü.

ABD’nin, Hizbullah’a karşı askeri adım atmayacağını vurgulayan Barrack, “Lübnan hükümeti harekete geçmeli” dedi.

“BARIŞ BİR İLLÜZYON”

Lübnan’daki durumun zor olduğunu ancak “iyi bir ekibin iktidarda bulunduğunu” söyleyen Barrack, Ortadoğu için ise karamsar konuştu:

“Barış bir illüzyondur. Hiçbir zaman barış olmamıştır. Muhtemelen hiçbir zaman barış olmayacaktır. Birisi hakimiyet kurmak ister, bu da birisinin boyun eğmesi gerektiği anlamına gelir. Arapçada boyun eğmek anlamına gelen bir kelime yoktur. Boyun eğmeyi kafalarında kavrayamazlar.”