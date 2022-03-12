Tom Odell, Romanya istasyonunda Ukraynalı mülteciler için şarkı söyledi

12 Mart 2022 Cumartesi, 17:30

İngiliz şarkıcı-söz yazarı Tom Odell, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de aralarında bulunduğu TikTok videolarında kullanılan 'sevdiğiniz biri için savaşmayı' konu alan şarkısı 'Another Love'ı Bükreş ana tren istasyonun geliş ve gidiş alanlarında seslendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana 2,5 milyondan fazla Ukraynalı komşu ülkelere kaçtı, Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre bu yüzyılda Avrupa'nın en büyük mülteci krizi haline gelecek gibi görünüyor.



Ukrayna ile 650 kilometrelik bir sınır paylaşan Romanya'ya 381 binden az kişi geldi. Gönüllüler ve yerel yetkililer yiyecek, sıcak içecek, ulaşım ve konaklama imkanları sunarken her gün binlerce kişi Bükreş'in tren istasyonundan geçti.



Odell, bugün Rumen sanatçılar, DJ Armin van Buuren ve 2016 Eurovision şarkı yarışmasını kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala ile birlikte Kızıl Haç'ın Romanya başkentindeki Ukraynalılara yardım etmesi için fon toplamak amacıyla bir konser verecek.

