Toplu itlaf kararı Fransa’yı karıştırdı: Kamu binalarına gübre, yollara barikat

Fransa’da çiftçiler, sığır nodüler dermatiti (lumpy skin disease) salgını gerekçesiyle uygulanan toplu hayvan itlafına karşı protesto başlattı. Çiftçiler, kamu binalarına gübre püskürttü, otoyolları traktörlerle kapattı ve ülkenin güneyinde tansiyon yükseldi.

Hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla enfekte sürülerdeki tüm hayvanların kesilmesi talimatını verdi. Ancak cuma günü İspanya sınırına yakın bir köyde, tek bir vaka tespit edilmesine rağmen 200’den fazla ineğin itlaf edilmesi, öfkeyi büyüttü.

Hayvanlarını korumak isteyen çiftçilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Protestocuları dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

Millau, Périgueux ve Bergerac kentlerinde çiftçiler, valilik ve kamu binalarını sıvı gübreyle kapladı. Traktörler ve kamyonlar ise binaların önüne saman balyaları, lastikler ve çöp yığdı.

Sert çizgideki Çiftçi Koordinasyonu (Coordination Rurale – CR) Sendikası Başkanı Bertrand Venteau, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Yeni yol kapatma eylemleri başladı. Protestolar sürüyor ve yayılıyor” dedi.

“BAYRAMI BURADA GEÇİRECEĞİZ”

Onlarca traktör, cuma akşamından bu yana A64 otoyolunu trafiğe kapattı. Çiftçiler otoyola Noel ağaçları kurdu. Sığır yetiştiricisi Cédric Baron, “Buradayız ve tatili burada geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 çiftçi de güneydeki Albi kenti yakınlarında N88 karayolunu ulaşıma kapattı.

Protestocu çiftçilerden Cédric Nespoulos, “Bu bir savaş. Hükümet toplu itlaftan vazgeçmediği sürece buradayız” dedi. Koyun yetiştiricisi Théo Alary ise uygulanan politikanın başarısız olduğunu savundu:

“Hayvanlar parmak şıklatır gibi öldürülüyor. Çevik kuvvet her yerde, herkes dışarı atılıyor, tüm sürü yok ediliyor. Bu neyin nesi?”

Fransa’nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA hükümetin politikasını desteklerken, Coordination Rurale ve bir başka sendika toplu itlaf yerine yaygın aşılama talebiyle protesto çağrısı yaptı.

Eleştirmenler, mevcut uygulamanın bir çiftçinin ömür boyu emeğini birkaç saat içinde yok ettiğini savunuyor.

“ÖFKE VE ÇARESİZLİK BÜYÜYOR”

Salgının merkez üssü haline gelen Occitanie Bölgesi Başkanı Carole Delga, Başbakan Sébastien Lecornu’ya açık mektup yazarak müdahale çağrısında bulundu.

“Her geçen saat, insanların çaresizliği karşısında öfke ve tepki artıyor” diyen Delga, çiftçilerle acil ve samimi bir diyalog kurulmasını istedi.

Delga, tüm sürünün itlaf edildiği Toulouse yakınlarındaki Les Bordes-sur-Arize köyünden gelen görüntülerin kamuoyunu şoke ettiğini belirterek, “Polisin aşırı güç kullanımını kimse anlamıyor” dedi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise uygulanan yöntemin “en etkili sağlık protokolü” olduğunu savundu. Bregeon, salgın başlangıcından bu yana 3 bin hayvanın itlaf edildiğini, bunun Fransa’daki toplam hayvan varlığının yüzde 0,02’sine denk geldiğini söyledi.

Bregeon, “Bu bir trajedi, ancak kalan sürüleri korumak için gerekli” dedi.

NE OLMUŞTU?

İnsanlara bulaşmayan ancak sığırlar için ölümcül olabilen hastalık, Fransa’da ilk kez haziran ayında görüldü.

Resmi strateji, enfekte sürülerin tamamının kesilmesini ve 50 kilometrelik yarıçapta acil aşılama yapılmasını öngörüyor.

Tarım Bakanı Annie Genevard, Nouvelle-Aquitaine ve Occitanie bölgelerinde 1 milyon sığırın aşılanacağını açıkladı. Genevard’ın pazartesi günü Occitanie’ye giderek aşılama kampanyasını başlatması bekleniyor.