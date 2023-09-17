'Topyekun Barış'a gölge düştü

Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:20

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:30

Kolombiya'da hükümet, diyalog masasının kurulması için "Topyekun Barış" politikası kapsamında anlaşmaya vardığı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile çatışma yaşandığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kolombiya Ordusu'ndan dört askerin, FARC ile hükümet arasında barış görüşmelerini pekiştirmek üzere yapılacak toplantıdan bir gün önce FARC mensubu ayrılıkçılar ile girdikleri çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada askerlerin "kalıntı haline gelmiş silahlı bir gruba karşı çatışırken" öldürüldüğü belirtilerek, FARC'ın bir kolu olan Estado Mayor Central'e (EMC) atıfta bulunuldu.

EMC, 2016 yılında teklif edilen barış anlaşmasını reddetmiş, ancak Nisan ayında hükümetle müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söylemişti. Eylül ayında ise iki tarafta diyalog masasının kurulması konusunda mutabık kalmış ve ortak bildiri yayımlamıştı.

BİR GÜN KALA ÇATIŞMA ÇIKTI

Yayımlanan ortak bildiride, tarafların 17 Eylül'de yeniden bir araya geleceği belirtilmiş ve şu sözlere yer verilmişti:

"Hükümet, FARC-EP heyeti ile diyalog masasının oluşturulması için tüm hukuki ve siyasi yapıyı geliştirecektir. Taahhütlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve barış görüşmeleri masasının kurulması hususunda uluslararası garantörler de bu sürece eşlik edecektir"

Bildiride ayrıca, "İkili ateşkes, çatışma ve şiddetti azaltmayı hedefliyor aynı zamanda toplumun diyalog sürecine katılımını ve riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Uluslararası İnsani Hukukun (IHL) uygulanmasına yönelik tavsiyelerin dikkate alınması için çeşitli bölgelerde 8 doğrulama misyonunun olması konusunda mutabık kalındı" denilmişti.