Trump, 60 dolar değerinde İncil satmaya başladı!

Eski Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Paskalya Bayramı öncesinde "Tanrı ABD'yi Korusun" İncilleri satmak üzere country müzisyeni Lee Greenwood ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Trump, "Mutlu Kutsal Haftalar! Amerika'nın Yeniden Dua Etmesini Sağlayalım. Kutsal Cuma ve Paskalya'ya girerken, Tanrı ABD'yi Korusun İncil'inin bir kopyasını edinmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Trump, her Amerikalının evinde bir İncil olması gerektiğini ve kendisinin de çok sayıda İncil'i olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm Amerikalıların evlerinde bir İncil'e ihtiyacı var ve bende çok sayıda var. Bu benim en sevdiğim kitap. Bu İncil'i desteklemekten ve almanızı teşvik etmekten gurur duyuyorum. Amerika'yı yeniden dua eder hale getirmeliyiz."

Imagine if Joe Biden or Barack Obama decided to fundraise off of selling “God bless America” Korans.



That’s how non-Christian Americans feel about the Trump Bible that he’s now selling in order to raise money to run for president.



This is so embarrassing not only for… pic.twitter.com/b8J73OLglJ