Ank-Ar Araştırma yayımladı... Öcalan-Demirtaş anketinde çarpıcı sonuç: AKP ve MHP seçmeninin tercihi dikkat çekti

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara "Kürtlerin taleplerini ve görüşlerini Demirtaş'ın mı yoksa Öcalan'ın mı daha iyi temsil ettiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Elde edilen genel sonuçlara göre, Türkiye'deki katılımcıların büyük bir çoğunluğu Selahattin Demirtaş isminde birleşti. Demirtaş yüzde 63,9 oranında destek bulurken, Abdullah Öcalan'ın temsil yeteneğini daha iyi bulanların oranı yüzde 22,6'da kaldı. "Fikrim Yok" diyenlerin oranı ise yüzde 13,5 olarak ölçüldü.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ÖCALAN'A DESTEK

Söz konusu anketin parti bazlı kırılımları incelendiğinde, iktidar kanadından gelen "ters köşe" sonuçlar siyaset kulislerinde yankı uyandıracak nitelikte. AKP ve MHP seçmeninin genel eğilimin aksine Abdullah Öcalan seçeneğine daha yakın durduğu görülüyor.

AKP seçmeninin yüzde 48,0'i "Öcalan" derken, Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 41,0'da kaldı.

MHP tabanında da benzer bir tablo ortaya çıktı; katılımcıların yüzde 44,5'i Öcalan'ı, yüzde 40,9'u ise Demirtaş'ı işaret etti.

DEM PARTİ VE MUHALEFETTE "DEMİRTAŞ" ÜSTÜNLÜĞÜ

DEM Parti tabanında ise Selahattin Demirtaş'a olan tercih, Öcalan'ı dörde katladı. DEM Partililerin yüzde 80,0'i taleplerini Demirtaş'ın daha iyi temsil ettiğini belirtirken, Öcalan diyenler yalnızca yüzde 17,9 oranında kaldı.

Muhalefet partilerinde de Demirtaş'a yönelik bir destek göze çarpıyor:

CHP: Yüzde 82,4 Demirtaş - Yüzde 11,6 Öcalan

İYİ Parti: Yüzde 71,4 Demirtaş - Yüzde 8,2 Öcalan

Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 69,1 Demirtaş - Yüzde 21,8 Öcalan

Anahtar Parti: Yüzde 72,6 Demirtaş - Yüzde 8,2 Öcalan

Kararsız ve oy kullanmayacağını belirten seçmen grubunda da yüzde 59,7 ile Demirtaş'ın açık üstünlüğü öne çıkarken, bu sonuçlar siyasetteki yeni tartışmalarda halkın muhatap olarak Demirtaş'ı çok daha meşru bir zeminde gördüğünü, iktidar bloğunun ise kendi tabanında farklı bir perspektif oluşturduğunu gözler önüne seriyor.