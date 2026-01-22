Trump 'Barış Kurulu'nu Davos’ta imzalattı: 'Herkes parçası olmak istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, “Barış Kurulu” (Board of Peace) adını verdiği girişimin imza törenini İsviçre’nin Davos kentinde düzenledi.

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında yapılan törende Trump, kurulun “Birleşmiş Milletler’in (BM) yerini alabileceğini” söyleyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Trump, törende yaptığı konuşmada “Bu çok heyecan verici bir gün, uzun süredir üzerinde çalışılıyordu” ifadelerini kullandı.

Trump, “Neredeyse her ülke bu yapının parçası olmak istiyor” dedi.

Ancak İngiltere dahil birçok Avrupa ülkesinin henüz girişime katılmadığına dikkat çekildi.

Trump, “Birleşmiş Milletler dahil pek çok kurumla birlikte çalışacağız” açıklamasını yaparken, BM’ye yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

“SEKİZ SAVAŞI BİTİRDİK” İDDİASI

Konuşmasında barış girişimlerine vurgu yapan Trump, “Ortadoğu’da barış var” diyerek, yönetimi döneminde “sekiz savaşı çözdüklerini” öne sürdü.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Trump, bunun “kolay olacağını düşündüğü” ancak “muhtemelen en zor dosya” haline geldiğini söyledi.

Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un, Ukrayna müzakerelerinde “yalnızca bir başlığın kaldığını” açıkladığı belirtildi.

Trump, konuşmasının devamında “Barış Kurulu’nun ilk seçkin üyelerinin” kısa süre içinde isim isim açıklanacağını belirtti. Bu duyurunun Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılacağı kaydedildi.

Trump ayrıca eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’e teşekkür etti. Blair’in kurula doğrudan üye olmayacağı ancak kurulun “yürütme kurulunda” yer alacağı aktarıldı.

VENEZUELA AÇIKLAMASI

Trump, konuşmasında Venezuela’ya ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. ABD ordusunun “eşsiz gücü” sayesinde bu ayın başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “yakalandığını” söyledi.

Trump, “Venezuela halkı çok mutlu” ifadelerini kullanırken, yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu savundu.

Trump ayrıca, ABD’li petrol şirketlerinin Venezuela’da faaliyetlerine başlayacağını belirterek, “Şimdiden 50 milyon varil petrol aldık” dedi.

“BM’NİN POTANSİYELİ VAR AMA KULLANMADI”

Trump, BM’nin “muazzam bir potansiyeli olduğunu” ancak bunu değerlendiremediğini söyledi. BM’de “çok iyi insanlar” olduğunu belirten Trump, “bitirdiğini iddia ettiği savaşlar” sırasında BM ile temas kurmadığını ifade etti.

Trump, BM’nin bu süreçlerde “yeterince çabalamadığını” savunurken, Barış Kurulu’nun yine de BM ile çalışacağını dile getirdi.

Konuşmasının ardından Trump, Bahreyn ve Fas temsilcilerini sahneye davet ederek Barış Kurulu’nun tüzüğünün imzalanmasını sağladı.

Temsilcilerin belgeyi imzalayarak girişimi resmen onayladığı, diğer katılımcıların da belgeleri kameraya gösterdiği belirtildi.