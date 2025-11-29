Trump, Biden döneminde 'otomatik kalemle' imzalanan tüm belgeleri iptal ettiğini duyurdu

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Joe Biden’ın uykulu kafayla otomatik kalemle imzaladığı ve oranı yaklaşık yüzde 92 olan tüm belgeler hukuken geçersizdir, yürürlükten kaldırılmıştır ve hiçbir hükmü yoktur” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Biden’ın bizzat imzalamadığı tüm başkanlık kararnamelerini ve diğer resmi işlemleri iptal edeceğini söyleyerek, “Bu kalemi çalıştıran kişiler bunu yasa dışı şekilde yaptı” dedi.

Görev süresinin sonunda Joe Biden, aralarında oğlu Hunter Biden, Trump hakkında soruşturma yürüten Kongre üyeleri, kendisini eleştiren bir komutan ve ABD’nin Covid-19 stratejisinde rol alan Dr. Anthony Fauci’nin de bulunduğu bazı kişileri affetmişti. Bu adım, Cumhuriyetçiler tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

"ZİHİNSEL YETERLİLİĞE SAHİP DEĞİLDİ"

Trump, uzun süredir Biden’ın belgeleri otomatik imza sistemiyle onayladığını iddia ediyor ve bunu, dönemin Demokrat başkanının 'zihinsel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmadığına' dair kanıt olarak gösteriyor. Geçmişte bazı ABD başkanları da otomatik imza sistemini kullanmış olsa da Trump, Biden dönemindeki kullanımın başkanlık otoritesinin devredildiği anlamına geldiğini savunuyor.

HUKUKİ GÖRÜŞ: "YETKİSİ VAR..."

Bu tartışmalar üzerine hukuk uzmanı Ed Whelan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın başkanlık kararnamelerini istediği gibi iptal etme yetkisine sahip olduğunu öne sürdü.

ABD Adalet Bakanlığı da 2005 yılında yayımladığı bir görüşte, başkanın yasa tasarılarını elden imza atmak zorunda olmadığını; dilerse bir yetkiliye otomatik imza kalemi aracılığıyla başkan adına imza atma talimatı verebileceğini belirtmişti.

İLK KİM KULLANDI?

New York Times'ın 2011 tarihli haberine göre ise, Barack Obama, Avrupa gezisi sırasında bir yasayı otomatik imza kalemi kullanarak onaylayan ilk ABD Başkanı olmuştu.