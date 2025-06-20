Trump, Hillary Clinton'ın portresinin yerine ne astı?

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’e dönüşünden bu yana oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. İsrail ve İran arasındaki çatışma hakkında Juventus futbol takımı oyuncularına yaptığı açıklamalar, bu dönemdeki en tuhaf çıkışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Trump daha önce gazetecilere "dünyayı ben yönetiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Önümüzdeki dört yıl boyunca neler olacağı bilinmese de tarih kitaplarında adının sıkça yer alacağı kesin. Tabii, o zamana kadar dünya hâlâ yerinde durursa.

Ancak dikkat çeken bir diğer gelişme ise Beyaz Saray’a asılan yeni bir portre oldu. Reuters, Beyaz Saray muhabiri Jeff Mason, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın yeni portresinin resmi konutun duvarına asıldığını doğruladı. Bu duvar, daha önce Hillary Clinton’ın portresine ev sahipliği yapıyordu.

BEYAZ SARAY GELENEĞİ

Trump’ın, rakibinin portresiyle aynı ortamda olmak istememesi anlaşılır bir durum. Ancak portresinin, eski First Lady'ler Patricia Nixon ve Laura Bush’un portreleriyle yan yana asılması, Trump’ın Beyaz Saray’da daha uzun süre kalmak istediği şeklinde yorumlandı.

LadBible'da yer alan habere göre, “Son başkanlar ve eşleri, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce kendi portrelerini yapacak sanatçıları seçer ve bu eserler, kamuoyuna sunulmadan önce onaylanır. Bu sanatçılar, başkanların ve eşlerinin benzersiz kişiliklerini ve görünümlerini yansıtan portrelerle, başkanlık tarihine katkıda bulunur.”

Ancak Trump’ın seçtiği yeni portre, Truth Social ve Instagram’daki profil fotoğrafının yağlı boya versiyonu gibi görünüyor. Bu durum, Trump’a en bağlı destekçilerin bile sorgulamasına yol açtı.





KULLANICILAR BU İŞE NE DEDİ?

Yeni portrenin kamuoyuna açıklanmasının ardından Reddit kullanıcıları durumu alaya aldı.

Bir yorumcu, “Daha önce bir tablo için üzüleceğimi düşünmezdim ama Laura Bush ve Patricia Nixon’ın portrelerine acıdım” dedi.

Bir diğeri ise “Bu garip şey, amcanızın Facebook profil fotoğrafı gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı da şu yorumu yaptı: “MAGA sanatı o kadar zevksiz ki, tamamen yapay zekâ işi ve sanata dair en ufak bir anlayış yok. Utanç verici. Bu, benzin istasyonundan alınmış bir tablo gibi.”