Trump imzaladı: ABD–Tayvan ilişkilerinde yeni dönem

ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan ile yürütülen ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının uyguladığı kurumsal yönergelerin gözden geçirilmesi ve raporlanmasına yönelik mevcut yükümlülükleri kalıcı olarak uzatan Tayvan Güvencesi Uygulama Yasası'nı onayladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump'ın Dışişleri Bakanlığının Tayvan'la yürütülen resmi temaslara ilişkin yönergeleri en az beş yılda bir gözden geçirmesini zorunlu kılan Tayvan Güvencesi Uygulama Yasası'nı imzaladığı bildirildi.

Söz konusu yasa, Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve ofislerin Tayvan’la ilişkilerde izleyeceği çerçeveyi belirleyen yönergelerinin düzenli aralıklarla incelenmesini öngörüyor.

Yeni yasa kapsamında, incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanan raporların 90 gün içinde Temsilciler Meclisi ve Senatonun ilgili komitelerine sunulması gerekiyor.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu yasanın, 2020 Tayvan Güvence Yasası'nı güçlendireceği ve ikili ilişkileri iyileştireceği ifade edildi.