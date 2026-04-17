Trump’ın 400 milyon dolarlık projesine mahkeme freni

Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Leon, perşembe günü verdiği kararla balo salonuna ilişkin tüm “yer üstü” inşaat faaliyetlerinin askıya alınmasına hükmetti. Buna karşın, proje kapsamında planlanan sığınak ve diğer “ulusal güvenlik tesisleri” için yer altı çalışmalarının devam edebileceği belirtildi.

Kararla birlikte yüklenici firmaların kazı, sığınak, askeri altyapı ve sağlık tesislerine yönelik yer altı inşaatlarını sürdürmesinin önü açık bırakıldı.

Trump yönetimi, projenin yalnızca bir balo salonundan ibaret olmadığını, aynı zamanda insansız hava araçları, balistik füzeler ve biyolojik tehditlere karşı koruma sağlayacak güvenlik unsurları içerdiğini savundu.

Ancak yargıç Leon, bu gerekçeyi yeterli bulmadı. Kararında, projenin tamamının “güvenlik istisnası” kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, bu yorumun “ne makul ne de doğru” olduğunu ifade etti.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ

Kararın ardından Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yargıcı hedef aldı. Leon’u “Trump karşıtı” olmakla suçlayan Trump, kararın ulusal güvenliği zayıflattığını ve projeyi geciktirmeyi amaçladığını öne sürdü.

Trump yönetimi, kararı Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı. Sürecin bir üst mahkemede yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Projeye karşı dava açan Ulusal Tarihi Koruma Vakfı ise mahkeme kararından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Tamamlanması halinde yaklaşık 90 bin metrekare büyüklüğünde ve 999 kişilik kapasiteye sahip olacak balo salonunun, Beyaz Saray’da son 70 yılın en büyük yapısal değişikliği olacağı belirtiliyor.

HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Yargıç Leon, ay başında da Kongre onayı olmadan projeye başlanamayacağı yönünde karar vermişti.

Ancak kısa süre sonra Ulusal Başkent Planlama Komisyonu (NCPC) projeye onay vermişti.

Trump, projenin özel bağışlarla finanse edildiğini savunurken, sığınak ve güvenlik altyapısının kamu kaynaklarıyla karşılandığı ifade ediliyor.