Trump’ın eski danışmanına 'gizli bilgi' suçlaması

ABD’de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gizli devlet belgelerini yasa dışı biçimde bulundurmak ve aktarmak suçlamasıyla 18 ayrı maddeden federal iddianameyle yargılanacak.

Maryland eyaletindeki federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamede, Bolton’un kişisel AOL e-posta hesabını kullanarak ulusal güvenlikle ilgili hassas belgeleri dış bağlantılara gönderdiği öne sürülüyor.

İddianameye göre Bolton, Trump yönetiminde görev yaptığı 2018–2019 döneminde gizli yazışmaları kişisel hesabında tutarak ulusal güvenlik yasalarını ihlal etti.

Her bir suçlama için 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Toplamda Bolton, onlarca yıl hapis cezası riskiyle karşı karşıya.

Bolton, görevden ayrıldığı dönemde “Bende hiçbir gizli belge yok” açıklaması yapmıştı. Ancak geçen ay açıklanan bir arama kararı, e-posta hesabının yabancı bir korsan grup tarafından hacklendiğini ortaya koydu.

EVİ VE OFİSİ ARANMIŞTI

22 Ağustos’ta, FBI ajanları Bolton’un Maryland’deki evine ve Washington DC’deki ofisine baskın düzenledi.

Aramalarda, mahkeme kayıtlarına göre, kitle imha silahları, BM misyonu, stratejik iletişim notları ve gizli seyahat belgeleriyle ilgili dosyalar ele geçirildi.

Soruşturma kaynakları, The New York Post’a yaptıkları açıklamada, söz konusu soruşturmanın Joe Biden yönetimi döneminde uzun süre rafa kaldırıldığını, ancak bu yıl yeniden açıldığını bildirdi.

“KASIT OLMASA DA SORUMLU”

ABD yasalarına göre, bir kişinin gizli belgeleri yetkisiz ortamda bulundurması, “sızdırma niyeti olmasa bile” suç sayılıyor.

Bu kural, Bolton’un kişisel e-posta hesabında hassas belgelerin korunmasız biçimde bulunması durumunda da geçerli olacak.

Federal ajanlar, aramalarda zararlı yazılımlar, uzaktan erişim araçları veya casus yazılımlar olup olmadığını da araştırdı.

Mahkeme kayıtları, soruşturmacıların Bolton’un bilgisayarlarında güvenlik yazılımı bulunup bulunmadığını incelediğini gösteriyor.

Bu konuda henüz resmi bir bulgu açıklanmadı.

Bolton, uzun yıllar boyunca Cumhuriyetçi dış politika çevrelerinde “şahin” bir figür olarak tanınıyordu. Trump yönetiminde sert dış politika söylemleriyle öne çıkan Bolton’un şimdi ulusal güvenlik yasası ihlali ile suçlanması, Washington’daki muhafazakâr çevrelerde şaşkınlık yarattı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ocak 2023'te Wall Street Journal gazetesinde kaleme aldığı yazıda, "NATO'nun Türkiye'yi ittifaktan çıkarması ya da üyeliğini askıya alması" çağrısı yapmıştı.

Bolton, Aralık 2024'te Rudaw'a verdiği bir demeçte, "Türkiye tarihsel olarak Kuzey Suriye’nin büyük kısmını işgal etmeyi amaçlıyor ve bu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Kürtlere karşı büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanmıştı.