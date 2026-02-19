Trump'ın gelininden Mısırlı şarkıcıyla düet

Ramadan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben ve Lara Trump’ın klibi şimdi YouTube’da” ifadelerini kullandı. Klipte ikili, ABD’de bir ev ortamında şarkı söylerken dans ediyor.

Mısırlı şarkıcı, televizyon programına verdiği demeçte şarkının çekimlerinin Miami’de Lara Trump’ın aile evinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Buranın aynı zamanda aileye ait ikamet adresi olduğunu belirten Ramadan, çekim atmosferinin 'özel ve aile evi havasına sahip olduğunu' söyledi.

Ramadan, romantik temalı şarkıya, 'Firavunların diyarından geliyorum' gibi Mısır’la bağlantılı sözler eklemeye özen gösterdiğini, bunun kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

İLK KARŞILAŞMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Ramadan ile Lara Trump’ın ilk buluşması geçen yıl ağustos ayında kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Mısırlı şarkıcı, o dönemde Instagram hesabından Lara Trump ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, “Beni davet ettiği ve Afrika kıtasına verdiği değer için Lara Trump’a teşekkür ederim. Bu aynı zamanda Arap-Afrika müziğine bir takdirdir. Büyük bir şey geliyor inşallah” notunu düşmüştü.

Ancak Ramadan hakkında, fotoğraf karşılığında 3 bin 500 dolar ödediği iddiaları ortaya atılmıştı. Mısırlı şarkıcı bu iddialara doğrudan yanıt vermemiş, haftalar sonra Facebook hikâyeleri üzerinden paylaştığı bir videoyla Florida’da Lara Trump ve kızı Carolina ile yürüttüğü yeni bir projeden görüntüler yayımlamıştı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Muhammed Ramadan, Trump ailesiyle iş birliği yapması nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Ancak Ramadan, eleştirilere kulak asmadığını belirterek, geçmişte de zor dönemlerden geçtiğini, ancak yoluna devam ettiğini ifade etti.

Ramadan ayrıca Lara Trump ile yakınlaşmasının, Trump ailesinin Mısır ve Arap dünyasına duyduğu sevgiyi hissetmesinden kaynaklandığını söyledi.