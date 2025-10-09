Trump’ın planı devrede: Gazze’de yeni bir sayfa mı açılıyor?

İsrail ve Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği Gazze planının ilk aşamasını uygulamaya koyma konusunda anlaşmaya vardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın 72 saat içinde rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun kısmi çekilmesini içerdiğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, iki tarafın “tüm hükümler ve uygulama mekanizmaları üzerinde anlaşmaya vardığını” belirtti.

İlk aşamanın, savaşın sona erdirilmesi, İsrailli rehinelerin ve Filistinli mahkûmların karşılıklı serbest bırakılması ile Gazze’ye insani yardım girişinin genişletilmesini hedeflediği bildirildi.

“BAZI MAHKUMLAR KAPSAM DIŞINDA”

İsrailli bir yetkili, anlaşmanın Hamas’ın uzun süredir serbest bırakılmasını talep ettiği dört yüksek profilli Filistinli mahkûmu kapsamadığını söyledi.

Bu isimler arasında Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Hassan Salameh ve Abbas al-Sayed bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, “ilk aşamada yalnızca belirli kategorideki tutukluların serbest bırakılacağını” vurguladı.

“SAVAŞIN DURMASI VE ESİR TAKASI SÜRECİ BAŞLIYOR”

Hamas yöneticilerinden Mohammad Nazzal, Katar merkezli Al Araby TV’ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın “savaşın durdurulması ve esir takası sürecinin ilk aşamasını oluşturduğunu” söyledi.

Nazzal, insani yardımların beş sınır kapısından Gazze’ye giriş yapacağını, İsrail ordusunun da “kademeli bir geri çekilme planı” çerçevesinde bölgeden ayrılacağını belirtti.

KATAR, MISIR VE TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU

Hamas, yaptığı resmi açıklamada, Katar, Mısır ve Türkiye’nin diplomatik çabalarına teşekkür etti.

Açıklamada, ABD Başkanı Trump ve bölgesel aktörlere, İsrail’in anlaşmayı tam olarak uygulamasını garanti altına alma çağrısı yapıldı.

“TARİHİ BİR ADIM ATTIK”

Trump, anlaşmanın duyurusunu gece saatlerinde yaptı ve “İsrail ile Hamas, ABD ve Katar öncülüğünde hazırlanan çerçeve planı kabul etti” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, bunun Gazze’de kalıcı ateşkese giden yolun başlangıcı olacağını savundu.

Ancak anlaşmanın tam metni ve takvimi henüz açıklanmadı.

Anlaşmaya ilişkin görüşmelerin Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yürütüldüğü, bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı bildirildi.

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, sürecin kırılgan olduğunu, ancak tarafların ilk kez uygulama mekanizmalarında somut adımlar attığını belirtiyor.