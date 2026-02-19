Trump’ın üç kez değişen politikası: İran gölgesinde Diego Garcia tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a Hint Okyanusu’ndaki Chagos Adaları’nın kontrolünün Mauritius’a devredilmemesi çağrısı yaptı.

Trump, söz konusu anlaşmayı “büyük bir hata” olarak nitelendirerek, İran’la olası bir çatışma durumunda bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Planlanan anlaşmaya göre Birleşik Krallık, Chagos Adaları üzerindeki egemenliğini Mauritius’a devredecek ancak ABD ve İngiltere’nin ortak kullandığı Diego Garcia askeri üssünün yönetimi 99 yıllık kiralama modeliyle Londra’da kalmaya devam edecek.

Bu adım, uluslararası hukuk alanındaki baskıların ardından gündeme geldi. Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler, adaların 1965 yılında Mauritius’tan ayrılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

TRUMP'IN DEĞİŞEN TUTUMU

Trump’ın Chagos Adaları konusundaki yaklaşımı son bir yıl içinde birkaç kez değişti:

Şubat 2025: Starmer ile yaptığı görüşmede anlaşmayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

Ocak 2026: Anlaşmayı “zayıflık” ve “aptallık” olarak nitelendirerek sert biçimde eleştirdi.

ve olarak nitelendirerek sert biçimde eleştirdi. 5 Şubat 2026: Telefon görüşmesinin ardından geri adım attı ve anlaşmayı desteklediğini açıkladı.

18 Şubat 2026: Truth Social üzerinden yeniden tutum değiştirerek İngiltere’den devri iptal etmesini istedi.

Trump, özellikle Diego Garcia üssünün İran’a karşı olası bir askeri operasyon açısından kritik öneme sahip olabileceğini savundu.

İngiliz hükümeti ise anlaşmayı savunmayı sürdürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Diego Garcia’daki ortak askeri üssün uzun vadeli geleceğinin güvence altına alınmasının hem Birleşik Krallık’ın hem de müttefiklerinin güvenliği açısından hayati olduğunu belirtti.