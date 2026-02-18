Ortak rapor komisyonda kabul edildi! Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Tarihi bir adım attık, sürece ivme kazandıracak'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen "Valiler Buluşması"nda konuştu.

"Süreç" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun hazırladığı rapor, komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

Kritik gelişme sonrası valilere seslenen Erdoğan şöyle konuştu:

"Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun suhuletle çözülmesiyle birlikte önümüz daha da açılacaktır. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz raporunu bugün tamamladı nihai raporu kabul etti. Tarihi bir adım attık. Tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM Başkanımızı ilk günden itibaren sergilediği dirayetli yapıcı tavrı için hassasiyetle tebrik ediyorum.

Komisyonumuz raporu ile sürece ivme kazandıracak bir perspektif ortaya koymuştur. Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak."

“BİZLER BİRLİKTE OLDUKÇA BÖLGEMİZDE BARIŞ VE HUZUR DOLU GÜNLER ÇOK YAKIN”

Erdoğan “Vali; kamil ve müşfik devletin sahadaki yansımasıdır, adalet, hikmet ve hükümetin eritme potasıdır. Başarılı bir vali iyi bir lider demektir. Valilerimizden en büyük beklentimiz sorunlara hızlı müdahale etmeleri insanımızın gönlüne girmeleridir. Vatandaşa tepeden bakılmasına müsamahamızın olmadığını sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Hizmet ederken güç zehirlenmesine kapılmayacak, kariyer mühendisliğine girişmeyecek, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz devletimizin ve aziz milletimizin selameti dışında hiçbir menfaat gözetmeyeceğiz" dedi.

"ZULMÜN VE ZALİMİN KARŞISINDA DİMDİK DURALIM"

Erdoğan, "Bizler birbirine destek oldukça birbirimizin yaralarını sardıkça bölgemizde ve gönül coğrafyamızca barışın huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak kalmayacaktır.” diye konuştu.

KAMU KURUMLARINA SOSYAL MEDYA UYARISI

Kamu kurumlarına sosyal medya kullanımı konusunda da uyarıda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim faaliyetlerinin önemli kısmı bu mecralara kaydı. Beğeni almak gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler oraya çıkmakta. İletişim çalışması ya iletişim kazasına ya iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerek kamu görevlilerini en üst düzeyse hassasiyet göstereceğine inanıyorum.”