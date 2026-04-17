Trump 'İsrail bombalamayacak' dedi, saldırı gecikmedi: Ateşkes yine ihlal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'a ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarının nükleer tozlarını toplayacağını ve bu konunun ABD ile Lübnan arasındaki gündemden bağımsız olduğunu ifade eden Trump, Lübnan'la Hizbullah dahil ayrıca görüştüklerini bildirdi.

Donald Trump, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine de "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslendi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes rağmen bir motosikleti hedef alan saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, yürürlükte olan ateşkese rağmen güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kunin beldesinde bir motosiklete insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda motosikleti kullanan kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes öncesinde düzenlediği saldırılarda 2 bin 294 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.