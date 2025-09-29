ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak. Peki, Trump Netanyahu görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Trump ve Netanyahu görüşmesinden neler bekleniyor?

TRUMP NETANYAHU GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek. Görüşme, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. 2 saat olarak planlanan görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu, ortak açıklama yapacak.

TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞMESİNDEN NELER BEKLENİYOR?

Trump, görüşme öncesinde Axios'a verdiği mülakatta, "Gazze'deki savaşı bitirmeyi amaçlayan planına ilişkin müzakerelerin son aşamada" olduğunu söyledi. Trump, "Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor. Umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi. Tüm tarafların anlaşmanın sağlanması için bir araya geldiğini ifade eden Trump, anlaşmaya henüz varılmadığını kaydetti.

Planın sadece Gazze’deki savaşı bitirmeyi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı da hedeflediğini söyleyen Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.