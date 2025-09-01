Trump, 'ölüm' söylentilerini golf fotoğrafıyla yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın öldüğüne dair söylentiler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Trump’ın iki gün boyunca kamuoyu önüne çıkmaması, “#whereistrump” ve “#TRUMPDIED” etiketleriyle binlerce paylaşım yapılmasına yol açtı.

Cumartesi günü Trump, Truth Social hesabından, Virginia’daki Trump National Golf Club’da Amerikan futbolu antrenörü Jon Gruden ile golf oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında, “Jon Gruden ile golf oynamak harikaydı, Gerçekten çok iyi bir insan ve karakter!” ifadelerini kullandı.

VANCE'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Söylentilerin arttığı günlerde, Başkan Yardımcısı JD Vance’in açıklamaları da dikkat çekti.

Vance, USA Today’e verdiği röportajda, “Evet, korkunç olaylar yaşanabilir ama başkanın sağlığının iyi olduğuna eminim. Görev süresini tamamlayacak ve Amerikan halkı için büyük işler yapacak” dedi.

Vance ayrıca, “Eğer Tanrı korusun korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gündeki deneyimimden daha iyi bir hazırlık düşünülemez” sözleriyle tartışma yarattı.

SAĞLIK DURUMU VE SÖYLENTİLER

Trump’ın sağlığıyla ilgili söylentiler, Temmuz 2024’te Pensilvanya’da düzenlenen mitingde uğradığı silahlı saldırı sonrası artmıştı. Trump, saldırıda kulağından yaralanmıştı.

Ayrıca, elinde görülen morlukların da gündem olması üzerine Beyaz Saray, bunun “yoğun tokalaşmalardan kaynaklandığını” açıklamıştı.

Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamalarda, “Başkan Trump halkın içinden biri. Günde yüzlerce Amerikalıyla buluşuyor, onlarla tokalaşıyor. Bu kadar çok insanla doğrudan temas eden başka bir başkan yok” ifadelerini kullanmıştı.