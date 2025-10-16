Trump’tan CIA’ye Venezuela yetkisi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, CIA'in Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddiaları hakkında konuştu.

Trump, CIA'ye bu konuda yetki verdiği iddiasını doğrulayarak, bunun temelde "ABD'ye Venezuela üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele" gerekçesine dayandığını savundu.

ABD Başkanı, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler" dedi.

Trump, diğer gerekçenin de bu ülke üzerinden ABD'ye getirilen uyuşturucu ile mücadele olduğunu savunarak, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ancak biz bunları karadan da durduracağız" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, CIA'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef almaya yetkilendirip yetkilendirilmediği yönündeki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Bana sorulması saçma bir soru. Aslında saçma bir soru değil ama cevaplamam saçma olmaz mıydı? Ama sanırım Venezuela baskı altında" dedi.

Venezuela’nın, ABD’yi düzensiz göçmen "mahkumlarla, akıl hastalarıyla, suçlu insanlarla doldurduğunu" savunan Trump, artık buna izin vermeyeceklerini, Karayipler'deki denizi izlemeye devam edeceklerini söyledi.

ABD’nin, Porto Riko'daki üslerinde 10 bin askeri bulunuyor. Karayipler'de de toplam 8 savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.