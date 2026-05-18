Trump’tan dikkat çeken açıklama: “İran’a yönelik saldırı planı ertelendi”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan saldırının Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin talebi doğrultusunda ertelendiğini söyledi.

Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın kendisinden saldırının ertelenmesini talep ettiğini belirtti. Bu talebin gerekçesi olarak ise bölgedeki diplomatik temasların devam etmesi gösterildi.

Trump, yürütülen müzakerelerin “kabul edilebilir bir anlaşma” ile sonuçlanabileceğini ifade ederek, söz konusu anlaşmanın en önemli maddesinin “İran’ın nükleer silaha sahip olmaması” olduğunu iddia etti.

Trump ayrıca, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri birimlere, saldırı planının durdurulduğu ancak olası bir başarısızlık durumunda hızlı şekilde yeniden devreye girilmesi için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini kaydetti.