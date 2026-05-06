Trump’tan Hürmüz kararı: 'Özgürlük Projesi' askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere askeri eskort sağlamak amacıyla başlatılan sözde 'Özgürlük Projesi' operasyonunun geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kararın, İran ile savaşın sona erdirilmesine yönelik olası bir anlaşma ihtimalini değerlendirmek amacıyla alındığı belirtildi.

1 GÜNDE SONA ERDİ

Trump’ın yalnızca bir gün önce başlattığı operasyon, İran’ın kapattığı Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin güvenli şekilde çıkışını sağlamayı hedefliyordu.

Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özgürlük Projesi, anlaşmanın tamamlanıp imzalanmasının mümkün olup olmadığını görmek için kısa bir süreliğine askıya alınacaktır.

ABD Başkanı ayrıca İran limanlarına yönelik ablukanın devam edeceğini vurgulayarak, “İran limanlarına uygulanan kuşatma tamamen yürürlükte kalacak” dedi.

Trump, kararın Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin talepleri ve İran’a karşı yürütülen askeri kampanyada elde edilen 'büyük başarı' sonrasında alındığını iddia etti.

RUBİO: "SALDIRILAR SONA ERDİ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington’un İran’a yönelik saldırı operasyonlarını sona erdirdiğini duyurdu.

Rubio, “Epik Öfke Operasyonu sona erdi. Başkan Kongre’yi bilgilendirdi. Bu aşamayı tamamladık” ifadelerini kullandı.

ABD’li bakan, Washington’un artık 'savunma aşamasına' geçtiğini ve yeni dönemin Trump tarafından açıklanan 'Özgürlük Projesi' çerçevesinde yürütüleceğini söyledi.

HEDEF: HÜRMÜZ'DE MAHSUR KALAN GEMİLER

Rubio’ya göre operasyonun temel amacı, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ticari gemi mürettebatlarını kurtarmak.

ABD Dışişleri Bakanı, bölgede devam eden kriz nedeniyle en az 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

Mahsur kaldılar, açlık çekiyorlar ve büyük risk altındalar. En az 10 sivil denizci bu nedenle hayatını kaybetti.

Rubio, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

“ATEŞ AÇILMAZSA BİZ DE AÇMAYACAĞIZ”

Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’nda 'seyir özgürlüğünü korumak' amacıyla askeri varlığını sürdüreceğini belirten Rubio, ABD güçlerinin yalnızca saldırıya uğramaları halinde karşılık vereceğini söyledi.

Rubio şu ifadeleri kullandı:

Biz ilk ateşi açmayacağız. Bu savunma amaçlı bir operasyondur. Eğer bu gemilere veya bize ateş açılmazsa biz de ateş etmeyiz. Ancak saldırıya uğrarsak ölümcül şekilde karşılık veririz.

ABD yönetiminin, boğazdan çıkış yapmak isteyen bazı gemilerle temas halinde olduğu da belirtildi. Bu açıklamalar, daha önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından yapılan değerlendirmelerle paralellik gösterdi.