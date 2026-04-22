Trump’tan İran açıklaması: Cuma gününe kadar iyi haber gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında ikinci tur görüşmelere ilişkin “iyi haberlerin” cuma gününe kadar gelebileceğini söyledi.

Pakistan kaynakları da yeni barış temaslarının önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde başlayabileceğini öne sürdü.

New York Post’un sorusuna kısa mesajla yanıt veren Trump, olası diplomatik ilerleme için “Mümkün” ifadesini kullandı.

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada İran yönetiminin “ortak bir teklif” hazırlaması için mevcut ateşkesi uzattığını duyurmuştu.

Trump ayrıca, ABD ordusuna ablukanın sürdürülmesi ve askeri hazırlığın korunması talimatı verdiğini de belirtmişti.

Pakistan kaynakları, İslamabad yönetiminin İran ile diplomatik temaslarını sürdürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini savundu.

Bir kaynak, “Sert söylemlere rağmen ateşkes korunuyor. Bu da iki tarafın da olumlu niyet taşıdığını gösteriyor. Her iki tarafta da askeri tırmanma yok” dedi.

Aynı kaynak, Pakistan’ın süreçte temel arabulucu rolünü sürdürdüğünü ifade etti.