Trump’tan İran savaşı yorumu: “Ne olursa olsun, biz kazanacağız, ellerinde gemileri yok”

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile savaşın üç hafta daha sürebileceğini belirterek, “Ne olursa olsun, biz kazanacağız. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız” dedi.

“İRAN’IN 159 GEMİSİ VARDI. ŞİMDİ HİÇBİRİ YOK”

Trump, İran’ın koşullarına ilişkin ise, “Ellerinde 159 gemi vardı. Şimdi hiçbiri yok. Bugün onların sekiz teknesini daha etkisiz hale getirdik. Şimdi ellerinde yalnızca küçük, hızlı tekneler kaldı” diye konuştu.

“İRAN NÜKLEERE SAHİP OLSA İSRAİL YOK OLURDU”

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, "İran nükleer silaha sahip olsaydı belki de şu anda burada olmazdık. Orta Doğu yok olurdu. İsrail yok olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

NATO’YA GÖNDERME: “KAĞITTAN KAPLAN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI”

Trump, NATO ülkelerine yönelik değerlendirmesinde ise “Bence İran ile yaşadığımız bu çatışmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de bu oldu. NATO bizim yanımızda değildi. Biz kısa sayılabilecek bir zaman diliminde NATO için trilyonlarca dolar harcadık. Ben göreve gelmeden önce ödemelerin yüzde 100'ünü biz yapıyorduk. Yüzde 80 değil, yüzde 50 değil, tamamını. Şimdi daha fazla ödüyorlar. Füzeleri satın alıyorlar, bedelini de ödüyorlar. Sonra muhtemelen bunları Ukrayna'ya veriyorlar ve Ukrayna bunları etkili biçimde kullanıyor. Ama iş ciddiye bindiğinde NATO’nun bir ‘kağıttan kaplan’ olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.