Trump’tan tarihi marihuana hamlesi: Federal statü değişiyor

Basında yer alan haberlere göre Trump, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Lideri Mike Johnson ve bazı cannabis şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı.

Washington Post’a konuşan kaynaklar, Trump’ın bu adımı bir başkanlık kararnamesiyle atacağını ve ilgili federal kurumlara sınıflandırma değişikliğini uygulama talimatı vereceğini aktardı.

Beyaz Saray ise şu aşamada kesinleşmiş bir karar olmadığını açıkladı.

ABD’de marihuananın eğlence amaçlı kullanımı 50 eyaletin 24’ünde, tıbbi kullanımı ise 40 eyalette yasal. Buna karşın federal yasalar kapsamında marihuana hâlâ “Schedule 1” yani eroinle aynı kategoride, yüksek derecede tehlikeli ve tıbbi faydası olmayan maddeler arasında yer alıyor.

Trump’ın planladığı değişiklik, bu çelişkiyi kısmen gidermeyi amaçlıyor.

TRUMP DAHA ÖNCE DE DESTEK VERMİŞTİ

Trump, marihuananın yasalarının gevşetilmesine uzun süredir sıcak bakıyor. Eylül 2025’te Florida’da küçük miktarlarda marihuana bulundurmanın suç olmaktan çıkarılmasına “evet” oyu vermişti.

Trump, Truth Social’daki paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yetişkinlerin kişisel kullanım için küçük miktarlarda marihuana bulundurması nedeniyle gereksiz tutuklamalara ve hapis cezalarına son vermenin zamanı geldi.”

Aynı açıklamada marihuananın daha düşük riskli bir sınıfa alınmasını da desteklediğini belirten Trump, tıbbi araştırmaların önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Planlanan yeniden sınıflandırma, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) daha önce sunduğu tavsiyelerle de uyumlu. Bu değişiklik, marihuana üzerindeki araştırma kısıtlamalarını kaldıracak ancak federal düzeyde tamamen suç olmaktan çıkarma ya da tam yasallaştırma anlamına gelmeyecek.

CUMHURİYETÇİLER İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Trump’ın bu hamlesi, kendi partisinde de tartışma yaratmış durumda. Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. geçmişte suç olmaktan çıkarılmayı desteklemiş olsa da son dönemde marihuananın “felaket sonuçlar” doğurabileceği uyarısında bulundu. Kennedy, yeniden sınıflandırmaya destek verip vermediği sorusuna net yanıt vermedi.

Florida Temsilcisi Greg Steube 2019’da marihuananın yeniden sınıflandırılması için yasa teklifi sunmuş, Cumhuriyetçi isimler Brian Mast ve David Joyce da değişiklik çağrısı yapmıştı.

Federal ve eyalet yasaları arasındaki uyumsuzluk, birçok hukuki çelişkiye yol açıyor. Örneğin marihuananın yasal olduğu California ile Oregon arasında bu maddenin taşınması hâlâ federal suç sayılıyor. Ayrıca mevcut yasalar nedeniyle marihuana satılan yerlerde kredi kartı kullanılamıyor.

2023’te yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin üçte ikisinin marihuana üzerindeki federal yasağın kaldırılmasını desteklediğini ortaya koydu. Eski Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz de Trump’a destek vererek, “Eğer Trump bunu yaparsa, sandıkta Demokratlar için oyun biter” değerlendirmesinde bulundu.