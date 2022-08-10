Trump, yarın yemin altında sorgulanacak
ABD Başkanı Donald Trump, yarın New York Başsavcılığı’nda yemin altında sorgulanacak.
ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde yarın New York Başsavcılığı’nda yemin altında sorgulanacak.
Trump sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamasında mülklerinin yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak, "ABD tarihindeki en büyük cadı avının devamı için ırkçı New York Başsavcısını göreceğim. Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadelerini kullandı.
New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma çerçevesinde Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmış ancak Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz ederek başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını söylemişti.
Video Haberler
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
- Bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti