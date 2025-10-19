Tufan Erhürman’dan zafer konuşması: ‘Hep birlikte kazandık, hep birlikte çalışacağız!’

Resmî olmayan sonuçlara göre KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Erhürman, yaptığı teşekkür konuşmasında “Artık ben Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı değilim, tüm yurttaşların Cumhurbaşkanıyım” diyerek tarafsızlık ve birlik mesajı verdi.

“BİRLİKTE YÜRÜDÜK, BİRLİKTE KAZANDIK”

Erhürman, seçim süreci boyunca “birlikte yürümek” vurgusuyla yola çıktıklarını hatırlatarak, “İlk iki sözümüzü tuttuk: birlikte yürüdük ve birlikte kazandık. Şimdi üçüncü sözümüzü tutacağız; hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi kadrolarına, partililere ve kampanya sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür eden Erhürman, “Bu başarı yalnızca bir partinin değil, halkımızın ortak başarısıdır” ifadelerini kullandı.

“TÜM YURTTAŞLARI KUCAKLAYACAĞIM”

Erhürman, artık partisinden bağımsız bir şekilde görev yapacağını belirterek, “Hangi partiye mensup olursa olsun, tüm yurttaşlarımı kucaklayacağım. Artık ben Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanlığı’nı temsil eden, tüm halkla birlikte yönetecek biriyim” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığını “tek başına yönetilecek bir makam değil, ortak aklın üretileceği bir çalışma alanı” olarak nitelendirdi.

“EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN BEKÇİSİ OLACAĞIM”

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın temel ilkesinin eşitlik ve özgürlük olacağını söyleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanı eşitliğin bekçisi olacak, özgürlüğün de bekçisi olacak. Hiçbir yurttaş arasında ayrım yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

Tüm ilçelerde önde çıkmalarını “halkın ortak iradesinin yansıması” olarak değerlendiren Erhürman, “Bu sonuç, kardeşliğimizin bozulmadığını, bir bütün olduğumuzu gösteriyor” dedi.

KIZILBAŞ PARKI’NDA KUTLAMA ÇAĞRISI

Erhürman, halka teşekkür ederek akşam saat 21.30’da Kızılbaş Parkı’nda yapılacak kutlamaya tüm yurttaşları davet etti, “Bize oy veren, vermeyen herkesi oraya bekliyorum. Gelin, birlikteliğimizi bir kez daha pekiştirelim. Demokrasi, oy verip vermemekten öte, birlikte yaşama iradesidir” dedi.