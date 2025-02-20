Tüp bebek skandalı: Doğurduğu bebeğin kendi çocuğu olmadığını öğrendi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:17

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:32

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Krystena Murray, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra doğum yaptığı an hayatının en büyük şokunu yaşadı. Beyaz bir kadın olan Murray, Aralık 2023’te siyah bir erkek bebek dünyaya getirdi. İlk anda şaşkına dönen genç kadın, yapılan DNA testleri sonucunda bebeğin biyolojik annesi olmadığını öğrendi.

Salı günü düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde konuşan Murray, doğum anında hissettiği sevincin hızla korkuya dönüştüğünü belirtti.

“Onu ilk kez kucağıma aldığımda tarifsiz bir sevgi hissettim ama hemen ardından büyük bir korku ve kafa karışıklığı yaşadım. Bu nasıl olabilirdi?”

Beyaz tenli olan Murray, bebeğin kendisine benzemesi için beyaz ve kum sarısı saçlı bir sperm donörü seçmişti. Ancak doğumdan sonra bebeğin tamamen farklı bir görünüme sahip olduğunu fark etti. Şüphelerinin peşine düşen kadın, DNA testi yaptırınca büyük bir gerçeği öğrendi: Doğurduğu bebekle hiçbir genetik bağı yoktu.

"İÇİMDE HEP BİR KORKU VARDI"

Hamileliği boyunca bebeğine bağlanan Murray, "Onu seviyor, besliyor ve büyütüyordum. Ama içimde hep bir korku vardı; onu bir gün elimden alabilirlerdi” dedi.

Korktuğu şey gerçek oldu. Biyolojik ailesi tespit edilen bebek, doğumdan beş ay sonra mahkeme kararıyla annesinden alınarak gerçek ailesine teslim edildi. O günü anlatan Murray, “Mahkeme salonuna elimde bebeğimle girdim, boş bir bebek arabasıyla çıktım. O an hayatımın en büyük yıkımıydı” diye konuştu.

KLİNİĞE DAVA AÇTI

Murray, büyük bir hata yaparak embriyoları karıştıran ve kendisini farkında olmadan başka bir çift için taşıyıcı anne haline getiren Coastal Fertility Specialists adlı klinik hakkında dava açtı.

“Bu durum beni fiziksel ve duygusal olarak yıktı. Tüm hayatımı anne olmak için bekleyerek geçirdim ama çocuğum elimden alındı.”

Olayın yankı uyandırmasının ardından Coastal Fertility bir açıklama yaparak hatayı kabul etti ve "Bu eşi benzeri görülmemiş bir olay. Böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için tüm önlemleri alıyoruz" dedi. Ancak bu açıklama, Murray ve yaşadığı trajedi için bir teselli olmadı.

Bu olay, tüp bebek tedavisinde tıbbi hata risklerini ve denetim eksikliklerini bir kez daha gündeme getirdi. Murray'nin açtığı davanın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.