Trump’tan ailelere destek: Tüp bebek kararnamesi imzalandı
ABD Başkanı Donald Trump, tüp bebek tedavisine (IVF) erişimin genişletilmesi ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, imza attığı yeni başkanlık kararnamelerini duyurdu.
Trump, ülke genelinde tüp bebek tedavisine erişimin kolaylaştırılması ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.
Seçim kampanyası döneminde Trump, kürtaj karşıtı açıklamalarının yanı sıra tüp bebek tedavisinin herkes için karşılanması çağrısında bulunmuştu.
Trump ayrıca, "yönetimde radikal şeffaflık" başlığını içeren bir diğer kararnameye imza atarak tüm federal kurumların bütçe ve harcamalar konusunda daha şeffaf olması gerektiğini belirtti.
Etiketler: #ABD #Donald Trump #tüp bebek
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