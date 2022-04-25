Türk diplomatlar anısına 'Şehit Diplomatlar Sergisi' Avusturya’da açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca daha önce İstanbul, Los Angeles, Washington ve New York’ta terör örgütleri tarafından şehit edilen Türk diplomatların anısına açılan "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin 5’incisi Avusturya’nın başkenti Viyana’da açıldı.
ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit düşen Türk diplomatların özel hikayelerinin anlatıldığı sergi, yurt dışında ABD'den sonra Avusturya'da da terörün çirkin yüzünü göstermek üzere ilgililerin dikkatine sunuldu.
1973 ile 1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adanan sergi ilgi gördü.
Serginin açılışına video konferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5'incisi Viyana'da düzenlenen sergiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, 3 Türk diplomatın şehit edildiği Viyana'da bu denli önemli bir serginin düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ceyhun, Türk diplomatlarına yönelik saldırıların derin izler bıraktığını belirterek, tarihi gerçekler karşısında yeterli bilgiye sahip olmayan kimi muhatapların terör hususunda akıl vermeye, ders vermeye kalkmalarının kendilerini üzen bir başka önemli husus olduğunu çünkü Türkiye'nin, halihazırda teröre karşı topyekun bir mücadele yürüttüğünü ve dünya genelinde bu denli yoğun bir mücadele sergileyen ikinci bir ülkenin olmadığını ifade etti.
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