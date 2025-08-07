Türkiye’den ABD destekli YPG/SDG’ye sert çıkış: Anlaşmaya uymuyor

Reuters'a konuşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, ABD destekli terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye hükümetiyle yaptığı mutabakat kapsamında verdiği silahsızlanma ve devlet kurumlarına entegrasyon sözünü tutmadığını belirtti.

Yetkili, YPG/SDG’nin son dönemde sahada daha agresif bir tutum sergilediğini vurguladı.

“SDG terör örgütünün sesi, Suriye'nin güneyinde yaşanan son çatışmalarla birlikte daha da yükseldi” diyen yetkili, geçen ay Dürzi ve Bedevi gruplar arasında yaşanan gerilimlere işaret etti.

Yetkili, bu çatışmaların YPG/SDG’ye hareket alanı açtığını ve örgütün, bu durumdan güç bularak yeni saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

MÜNBİÇ VE HALEP ÇEVRESİNDE ÇATIŞMA UYARISI

Yetkili, YPG/SDG’nin son günlerde Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenlediğini de duyurdu. Özellikle Münbiç ve Halep kırsalında yaşanan bu saldırıların, Suriye’nin siyasi bütünlüğüne doğrudan zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “SDG'nin bu saldırıları, ülkenin toprak bütünlüğünü ve siyasi çözüm sürecini zedelemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, YPG/SDG’nin ABD tarafından desteklenmesini uzun süredir eleştiriyor. Türk yetkililer, Washington’un YPG/SDG’ye verdiği askeri ve siyasi desteğin hem Suriye’de barışın önünde engel oluşturduğunu hem de Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.

Yetkili, bu bağlamda, uluslararası aktörlere “Suriye’nin egemenliğine saygı duyulması” çağrısını yineledi.