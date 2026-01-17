Türkiye ile bu konuda problem yaşanmadığı kaydedildi: Erhürman’ın partisi CTP’den ‘İki devletli çözüm istemiyoruz’ mesajı

KKTC’de Tufan Erhürman’ı cumhurbaşkanı seçtiren ancak Cumhuriyet Meclisi’ndeki sandalye sayısı itibarıyla muhalefette yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ankara’yı ziyaret etti. Partinin genel başkanı Sıla Usar İncirli ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, başkentte AKP ve CHP’yle temaslarının ardından, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhuriyet’in de yer aldığı buluşmada Kıbrıs’ta çözüm senaryoları, Ada’daki askeri hareketlilik ve KKTC’deki olası bir erken seçim konuşuldu.

‘FEDERASYON KELİMESİ ZEHİRLİ BİR HAL ALDI’

Hem İncirli’ye hem de Toros’a, Kıbrıs’ta çözümün nasıl ortaya çıkacağı, iki devletli çözümü mü yoksa federasyonu mu benimsedikleri soruldu. İncirli, “Federasyon, zehirli bir kelime halini aldı. İnsanlar onu duyunca çok rahatsız oluyor çünkü onlarda çağrıştırdığı şey farklı. Ama bizim tarif ettiğimiz şey de farklı. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oybirliği ile alınan bütün kararların temelinde siyasi eşitliğe dayalı iki toplumun iki kesimi var. Burada federasyon kelimesini unutun. Biz ne arzu ediyoruz? Ben size onu tarif edeyim” dedi ve istediklerini sıraladı:

ÇERÇEVEYİ ÇİZDİ

“- Bu saatten sonra iki kesimli olmama hali mümkün değil. İnsanlar diyor ki, ‘Ya nasıl olacak, Rumlarla yine beraber mi yaşayacaksınız?’ Hayır, biz kuzeyde yaşayacağız, onlar güneyde yaşayacak.

- İki toplumlu olacak. Kim onlar? Kıbrıslı Türk toplumu, Kıbrıslı Rum toplumu. Her kurucu devlet kendi sağlık ve eğitim işlerini kendi yapacak. Kendi güvenliği konusunda çalışma yapacak, yollarını yapacak vesaire, şimdiki yapı da böyle.

- Bir tane de ortaklık yönetimi olacak, üst yönetim gibi. O da uluslararası temsiliyeti sağlayacak.

- Siyasi eşitlik olacak, yani o devleti birlikte yönetecekler. Etkin katılım olacak, dönüşümlü başkanlık olacak. Bizim siyasi eşitlikten anladığımız budur. Birleşmiş Milletler'in 716 sayılı Güvenlik Konseyi kararı da bunu teyit ediyor. Kıbrıslı Türk'ün onayı olmadan herhangi bir karar geçmeyecek.”

‘DAHA ÖNCE KABUL GÖRMEMESİ, GÖRMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ’

Benzeri formüllerin daha önce denendiği ancak Rum tarafının bu çözüme yanaşmadığı yönündeki görüşleri yanıtlayan İncirli, “Rum tarafı ‘Biz bu modeli istemiyoruz’ diyemez. Çünkü BMGK’de bu kararlar alınmıştır. Kabul etmediler diye bir şey yok. Mümkün olacak olan budur. Bu, kanatları güçlü, merkezi zayıf bir federal model olabilir ya da adına ne koyarsanız olur. İsimler çok da önemli değil” diye konuştu. Bir gazetecinin “Rum tarafı elindeki gücü paylaşmak istemez” değerlendirmesini ise İncirli, “O istemeyebilir. Mesele, onun ne isteyip ne istemediği meselesi değil. Biz ne istiyoruz? Bizim hakkımız nedir? Biz bunun peşinde koşacağız. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ise konuyla ilgili, “Bu tür çok karmaşık, çok boyutlu, çok taraflı siyasi sorunların barış tesisi süreçleri tarihte sadece ‘Doctrine of necessity (Zorunluluk doktrini)’ ile sonuçlanabildi. Kıbrıs'ta henüz böyle bir ihtiyaç oluşmadı, fakat bu oluşmayacak anlamına gelmez. Çünkü mevcut durum, Ada’daki anomali sürdürülebilir değil” değerlendirmesini yaptı.

‘TÜRKİYE İLE DURUŞ KONUSUNDA PROBLEMİMİZ YOK’

Toros, “İki devletli çözüm demek Türkiye'nin garanti ve ittifak anlaşmalarının tüm Ada yerine sadece kuzeydeki devlet sınırı içerisinde geçerli olması anlamına gelir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Benim inancıma göre de bunu kabul edebilen hiçbir Kıbrıslı Türk yoktur. Siyasi görüşünden, parti mensubiyetinden bağımsız olarak Türkiye'nin garantör olmayacağı, Türkiye'nin güvenlik sağlamayacağı bir Kıbrıs'ı ne dün kabul ettik, ne bugün ediyoruz, ne de yarın olası çözüm modelinde kabul edeceğiz” dedi. Bu konuda Türkiye tarafının ne düşündüğünün sorulması üzerine Genel Başkan İncirli, “Kuzey Kıbrıs'la Türkiye arasında Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili siyasi duruş bir problem halinde olsaydı, şu anda bizim cumhurbaşkanımızla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Dışişleri'nin bu kadar istişareli bir çalışma mesaisi de olmazdı. Bu konu kapandı artık. Yani şu anda bizim ilgilenmemiz gereken konu bu değil. Bu tartışma şu anda yok” dedi.

İncirli, “İki devletli çözüm” tanımlamasının farklı şekillerde yapılabildiğini kaydederken, “Eğer kastedilen KKTC’nin tanınmasıysa, bunun mümkün olmadığını bugüne kadar herhalde herkes gördü. Bununla ilgili BMGK kararları da var. Ancak iki devletli çözüm, iki kurucu devletin oluşturacağı çözümse onunla ilgili hiçbir sorunumuz yok” sözlerini sarf etti.

ASKERİ HAREKETLİLİK VE TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU

Toplantıda Güney Kıbrıs’ın Avrupa için Güvenlik Eylemi SAFE mekanizmasına dahil olması ve İsrail’den hava savunma sistemi aldığı iddiaları ile bunların yaratabileceği tehditler de gündeme geldi. İncirli, “Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıslı Türklerin hiçbir söz hakkı olmadan diğer ülkelerle yaptığı savunma anlaşmaları ile ilgili bir süredir Türkiye ile konuşuyoruz. Ve biz bu savunma anlaşmalarının Ada’nın tümünü bir hedef haline getirdiğini, Ada’yı riske attığını söylüyoruz. Bunun elbette çok yanlış olduğunu da belirtiyoruz. Bunların üstesinden gelebilmek için tepkimizi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

İncirli ayrıca, KKTC’de yer alan, taşınmaz mallar üzerindeki ihtilafları sonuçlandıran Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nce iç hukuk yolu olmaktan çıkarılma riski olduğunu ve bunun gerçekleşmemesi için çalıştıklarını söyledi.

‘GENÇLER UMUTSUZ’

Öte yandan Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle CTP, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde çoğunluk elde edebilmek için erken seçimi zorluyor. Ülkeyi dış politikada Cumhurbaşkanı temsil etse de içeride parlamenter rejim hakim. Sıla Usar İncirli, Türkiye’deki temaslarından, bu yıl içerisinde erken seçim olabileceği izlenimi edindiklerini belirtti. İncirli, KKTC halkının içeride yaşadığı sorunları ise, “Sağlık hizmetine erişimde zorluk, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, gençlerin umutsuz olması, yolsuzluk, usulsüzlük, kayıtdışılık” şeklinde sıraladı ve bunları çözeceklerini kaydetti.