Türkiye itiraz etmişti... ABD'den EastMed gaz projesinde U-dönüşü
Reuters'ın haberine göre ABD, Doğu Akdeniz'de çıkarılan doğalgazı Avrupa'ya taşımak için tasarlanan EastMed deniz altı boru hattına projesi hakkında şüpheleri olduğunu Atina'ya beyan etti. Ankara, EastMed projesinin Türkiye'nin onayı olmadan yürüyemeyeceğini söyleyerek projeye karşı çıkmıştı.
ABD, Doğu Akdeniz'de çıkarılan doğalgazı Avrupa'ya taşımak için tasarlanan EastMed deniz altı boru hattına projesi hakkında şüpheleri olduğunu Atina'ya beyan ederek, projeye yönelik tutumunun tamamen değiştiğine işaret etti.
Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ortak geliştirdiği ve EastMed Boru Hattı projesi olarak da bilinen ve yıllardır geliştirilen bu plan, Türkiye ile bölgedeki ülkelerin arasında gerilim yaratmıştı.
"MEKTUP ATİNA'YA ULAŞTI"
İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Yunan hükümetinden kaynaklar, geçmiş yıllarda ABD Başkanı Trump yönetiminin desteklediği projeyi, Biden yönetiminin desteklemediğini duyurdu. İsmini açıklamayan bir başka Yunan hükümet yetkilisi ise Biden yönetiminin bu projeden dolayı endişeleri olduğunu yazan bir mektubun Atina’ya ulaştığını da aktardı.
Yetkili, "Amerikan tarafı, EastMed boru hattı projesinin gerekçeleri hakkında taşıdığı şüpheleri Yunan tarafı ile paylaştı ve projenin ekonomik olarak uygulanabilirliği ve çevresel sorunları gündeme getirdi" dedi.
Projenin ekonomik uygulanabilirliği üzerine sorular daha önce de gündeme getirilmiş ancak Yunanistan, İsrail ve GKRY proje üzerinde çalışmaya devam etmişti.
Ankara, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda tutarak tasarlanan her projenin kaderinin başarısız olmak olduğunu ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını savunacağını birçok kez ifade etmişti. Ankara, EastMed projesinin Türkiye'nin onayı olmadan yürüyemeyeceğini söyleyerek projeye karşı çıkmıştı.
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