Türkmenistan'da erken seçim kararı
Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov, Merkez Seçim Komisyonu’na erken seçim talimatı verdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un Ulusal Konseyi Halk Meclisinde aldığı kararla 12 Mart'ta erken başkanlık seçimi yapılacak.
Türkmenistan resmi haber ajansının (TDH) haberine göre, Ulusal Konseyin Halk Meclisinde Türkmen lider Berdimuhamedov, ülkede genç liderlerin devlet yönetiminde yer alması gerektiğinin altını çizdi ve erken seçim kararı için Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’na talimat verdi.
Bunun üzerine, Türkmenistan Ulusal Konseyi toplandı.
Toplantıda, Türkmenistan Anayasası'nın 81. ve Türkmenistan Seçim Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca, 12 Mart Cumartesi günü erken başkanlık seçimi yapılması kararı alındı.
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