Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu cezaevinden Reuters'a konuştu, 'erken seçim' çağrısı yaptı

Şubat 2025’ten bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, avukatları aracılığıyla Reuters’a gönderdiği yanıtlarında şu ifadeleri kullandı:

Biz hemen erken seçim istiyoruz. Ama mevcut Cumhurbaşkanı yaklaşan yenilgiyi görüyor ve seçimden kaçıyor. Aday olacak ve kaybedecek. Kazanan Türkiye olacak.

Son yıllarda Erdoğan’ın en güçlü rakibi olarak öne çıkan İmamoğlu’nun, anketlere göre yarışa girmesi halinde kazanma ihtimali yüksek görülüyor.

İşte, o haberden öne çıkanlar...

MUHALEFETİN SİMGESİ

İmamoğlu, iktidardaki AKP’yi İstanbul’da üç kez yenmesine rağmen, Mart 2025’ten bu yana 'yolsuzluk' suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor. Suçlamaları reddeden İmamoğlu, cezaevinde olmasına rağmen muhalefetin en önemli sembol ismi olmaya devam ediyor.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aylardır erken seçim çağrısı yapıyor.

Parti, iktidara gelmesi halinde:

Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeyi,

Donmuş AB üyelik sürecini canlandırmayı,

Daha sosyal demokrat bir ekonomi modeli uygulamayı hedeflediğini açıklıyor.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM İÇİN ERKEN SEÇİM

Mevcut takvime göre cumhurbaşkanlığı seçimi 2028’de yapılacak. Ancak 71 yaşındaki Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için anayasa gereği erken seçim kararı alınması gerekiyor.

Bunun için Meclis’te üçte beş çoğunluk şartı bulunuyor ve Erdoğan’ın kendi ittifakı dışından da destek alması gerekiyor.

Çoğu analist erken seçimin önümüzdeki yıl yapılabileceğini düşünüyor.

"GÜNDE 18 SAAT ÇALIŞIYORUM"

CHP’nin resmî cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu, cezaevinde günde yaklaşık 18 saat çalıştığını belirtti.

Şu faaliyetleri sürdürdüğünü söyledi:

10’dan fazla dava ve soruşturma için avukatlarıyla çalışma,

Destekçilerden gelen mektupları okuma,

Belediye işlerini uzaktan takip etme,

24 metrekarelik avluda günlük spor yapma.

DAVA MARTTA BAŞLIYOR

İmamoğlu’nun geleceği açısından kritik dava süreci Mart ayında başlayacak. Kendisi bu süreci şöyle değerlendirdi:

Yenilgileri yaklaştıkça üzerimizdeki baskıyı artırıyorlar.

Dosyanın başsavcısı Akın Gürlek, İmamoğlu hakkında 'suç örgütü yönetmek' iddiasıyla 2 bin yılı aşan hapis cezası talep etti.

Gürlek’in geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı olarak atanması, CHP’nin sert tepkisine yol açtı ve Meclis’te AKP'de ile tartışmalar yaşandı.

“SİYASİ BİR OPERASYON"

İmamoğlu ise kendisine açılan davaların siyasi amaçlı olduğunu savundu:

Kaybedeceklerini anlayınca, beni sahte suçlamalarla cezaevinde tutmayı ve yargıyı yönlendirmeyi çözüm olarak görüyorlar.

Hükümet ise yargıya müdahale iddialarını reddediyor. Erdoğan, soruşturmalarla 'ilgisi olmadığını' söylüyor.

DİPLOMA ENGELİ

İmamoğlu’nun adaylığına bir darbe de üniversite diplomasıyla ilgili davadan geldi. Mahkeme, diplomasının iptaline karşı açtığı davayı geçen ay reddetti. Oysa cumhurbaşkanı adaylığı için üniversite mezuniyeti şart.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, bu kararı 'yargının aşırı derecede taraflı görünmesine yol açan bir örnek' olarak nitelendirdi.

Seçime girip giremeyeceği sorulan İmamoğlu, hukuka olan inancını koruduğunu söyledi: