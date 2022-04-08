Ukrayna Başbakanı Şmihal: Tahıl hasadı geçen yıla oranla daha az olacak
Ukrayna makamları bu yılki tahıl hasadının geçen yıla oranla yüzde 20 daha az olacağını duyurdu. Bu durum, başta Türkiye olmak üzere tahıl arzında Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı olan pek çok ülke için son yılların en büyük gıda krizlerinden birinin kapıda olduğuna işaret ediyor.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkedeki ekim alanlarının azalması nedeniyle bu yılki tahıl hasadının geçen yıla göre yüzde 20 daha az olacağını söyledi.
Şmihal ayrıca çiftçilerin yakıt sıkıntısı olduğunu, ancak Ukrayna'nın bunları nasıl tedarik edeceğini bildiğini de sözlerine ekledi. Ukrayna Başbakanı ayrıca ülkenin büyük miktarda tahıl ve bitkisel yağ stokuna sahip olduğunu ve nüfusunu besleyebileceğini kaydetti.
KONSEY, TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) verilerine göre, tahıl fiyatları işgalden bir hafta öncesine kıyasla yüzde 60'tan fazla artış gösterdi. Buğday arzında henüz küresel bir aksama olmamasına rağmen ilerleyen süreçte neler olabileceğine dair endişeler var. IGC direktörü Arnaud Petit’ye göre, “Ukrayna'dan buğday ithal eden ülkeler, savaşın devam etmesi halinde temmuz ayından itibaren kıtlıkla karşılaşabilir.”
MALİYETLER DAHA DA ARTACAK
T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin eski başkanı İsmail Kemaloğlu, mart ayında Financial Times’a demecinde, savaşla birlikte Türkiye'nin buğday ithalatı konusunda ABD veya Avustralya'ya yönelebileceğini, bunun da maliyetleri önemli ölçüde artıracağını işaret etmişti. Kemaloğlu, "Savaş yarın sona erse bile, Ukrayna'nın ekim sezonu zaten kesintiye uğradı ve bu durum her koşulda 2022 hasadını etkileyecektir" demişti.
ASYA VE AFRİKA'DA KIRMIZI ALARM
Rusya-Ukrayna krizi sonrası Ukrayna’da seferberlik ilan edildi. Çiftçilerin bir kısmının savaşa katılması, diğer bir kısmının da ülkeyi terk etmesi sonrası tarım alanları boşaldı. Limanların kapatılması ise buğday naklinde aksamalara sebep oldu. Tarımsal ihracatta öne çıkan ve savaşın diğer bir tarafı olan Rusya ise Batı yaptırımlarıyla boğuşuyor. Bu durum, tahıl ihracatını alt üst edeceğe benziyor.
Suriye, Lübnan, Mısır gibi ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan pek çok Ortadoğu ülkesinin yanı sıra Kenya ve Nijerya gibi yoksul ve kalabalık Afrika ülkeleri de buğday ithalatında büyük ölçüde Ukrayna ve Rusya'ya bağlı. Güney Afrika Cumhuriyeti Tarım Ticaret Odası baş ekonomisti Wandile Sihlobo, Afrika ülkelerinin 2020'de Rusya'dan 4 milyar dolar (57.5 trilyon TL) değerinde tarım ürünü ithal ettiğini ve ithalat kalemlerinin yaklaşık yüzde 90'ının buğday olduğunu söylüyor. Bu durum yoğun nüfuslu geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler için son yılların en büyük gıda krizinin kapıda olduğuna işaret ediyor.
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