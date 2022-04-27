Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, G20 Zirvesi'ne davet edildi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:06

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.

Zelenski, Twitter hesabından Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Başta BM'deki açık tutumu ile Ukrayna'nın egemenliğine verdiği destekler için teşekkür ettim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. G20 Zirvesi'ne davet ettiği için minnettarım" bilgisini paylaştı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubunun kasım ayı zirvesi, Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.