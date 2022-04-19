Ukrayna: Donbas savaşı başladı

19 Nisan 2022 Salı, 00:18

Rusya, Ukrayna'daki askeri tesis ve alt yapıları imha etmesinin ardından artık hedefinin Donbas olduğunu duyurmuştu. Mariupol'da devam eden çatışmaların ardından savaş yeni bir boyut kazandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yayımladığı video mesajında Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını söyledi.

'VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Zelenski, kendilerini savunacaklarını belirterek, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'FÜZE SALDIRILARI STRATEJİK SAÇMALIK'

Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya’nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.

Zelenski, Rusya'nın 18 Nisan'da sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.



