Ukrayna Genelkurmay Başkanı yardımcısı öldürüldü

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:18

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:18

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın yardımcısı Gennadiy Çastyakov, evine getirdiği doğum günü paketlerinden birinin içerisine yerleştirilen el bombasının infilak etmesi sonucunda hayatını kaybetti.

39 yaşında hayatını kaybeden Çastyakov’un 13 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerine konuşan Gennadiy Çastyakov’un eşi, kocasının elinde patlayan el bombasının eve getirdiği hediye çantasının içinde olduğunu söyledi.

Zalujnıy, "Gennadiy'in eşi ve 4 çocuğu kaldı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Gennadiy, tam ölçekli savaşın başlamasından bu yana benim için güvenilir bir omuz oldu, hayatını tamamen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ve Rus saldırganlığıyla mücadeleye adadı” ifadesine yer verdi.

Zalujnıy, olayın neden ve koşullarının soruşturma sırasında belirleneceğini kaydetti.

Ailesiyle doğum gününü kutladığı sırada öldürülen Çastyakov'un, suikastine ilişkin soruşturma başlatıldı.