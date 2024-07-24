Ukrayna müzakereyi gündeme getirmişti... Rusya'dan yanıt gecikmedi!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya ile müzakere yapmak istediğine dair açıklamanın detaylarının önemli olduğunu belirterek, "Mesajın kendisinin Rusya’nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın bugün Çin'de yaptığı "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarına" yönelik açıklamasını başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirdi.
Rusya’nın müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Peskov, "Rusya müzakere sürecine açıklığını her zaman korudu ve burada henüz bilmediğimiz ayrıntılar önemli. Bu nedenle daha fazla açıklama bekleyeceğiz" diye konuştu.
Peskov, "Mesajın kendisinin Rusya’nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir" ifadesini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini söylemişti.
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