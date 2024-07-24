Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirdi.
Xinhua'nın haberine göre Vang, Çin'e resmi ziyarette bulunan Kuleba ile Guangzhou kentinde bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin yayımlanan basın açıklamasına göre, Vang, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi çağrısında bulundu.
Çin ve Ukrayna'nın dost ülkeler olduğunu ve on yıldan uzun süredir stratejik ortaklıklarının bulunduğunu belirten Vang, ikili işbirliğini yıllardır istikrarlı şekilde ilerlettiklerini söyledi.
UKRAYNA, ÇİN'İN "TEK ÇİN" POLİTİKASINI DESTEKLİYOR
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini aktardı.
Çin'in uluslararası barışı sağlamadaki olumlu ve yapıcı rolünden dolayı memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kuleba, iki ülkenin yalnızca stratejik ortak olmadığını aynı zamanda önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade etti.
Kuleba, Ukrayna'nın Çin'in "tek Çin" politikasını desteklediğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve tarım dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini umduğunu kaydetti.
Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'den bu yana Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Kuleba'nın ziyaretinin cumaya kadar sürmesi bekleniyor.
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